Einbrecher in Runkel mit Tresor erwischt

Kurz nach dem Einbruch in ein Firmengelände in Runkel (Limburg-Weilburg) haben Polizisten in Rheinland-Pfalz eher zufällig die beiden mutmaßlichen Diebe festgenommen.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 14:58 Uhr









Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichteten, fielen die 24 und 35 Jahre alten Männer bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag auf. Bei sich hatten sie einen gestohlenen Tresor der Firma. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.