Skurrile Fälle von Steuerverschwendung : Ist das Kunst oder nur eine Sitzbank für 80.000 Euro?

Der Bund der Steuerzahler prangert auch in diesem Jahr wieder in seinem Schwarzbuch einige besonders skurrile Fälle von Steuerverschwendung in Hessen an. Zum Beispiel ein viel zu schweres Rettungsfahrzeug oder eine öffentliche Sitzbank für 80.000 Euro.