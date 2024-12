Einbrecher springen aus Fenster in Lautertal

Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lautertal (Odenwald) Schmuck und Münzen erbeutet.

Veröffentlicht am 04.12.24 um 11:33 Uhr

Die Täter verschafften sich am Dienstagabend gewaltsam Zutritt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Als der Eigentümer nach Hause kam, sprangen die Einbrecher samt ihrer Beute aus einem Fenster und flüchteten in Richtung eines Waldes.