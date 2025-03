Einbrecher stehlen Tresor und Porsche

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hainburg (Offenbach) haben unbekannte Täter am Samstagabend einen Tresor und einen Porsche gestohlen.

Die Täter stiegen am Samstagabend über ein Fenster im Wintergarten in das Haus ein, wie die Polizei mitteilte. Sie rissen einen Tresor aus der Wandverankerung, nahmen sich die Autoschlüssel und flüchteten mit dem Sportwagen. Die Polizei schätzt dessen Wert auf bis zu 200.000 Euro, den Sachschaden am Gebäude auf rund 1.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.