Einbruch in Bank in Mengerskirchen

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Bankfiliale in Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) eingedrungen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen sie Türen und eine Wand auf. Geld erbeuteten sie jedoch nicht. Der entstandene Schaden bei dem Einbruch liegt bei rund 2.500 Euro.