Einbruch in Einfamilienhaus in Hünfeld

Ermittlungen Einbruch in Einfamilienhaus in Hünfeld

Über ein Kellerfenster sind Unbekannte am Samstag in ein Einfamilienhaus in Hünfeld (Fulda) eingedrungen.

Nach Polizeiangaben vom Montag stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.