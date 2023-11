Einbruch in Juweliergeschäft in Frankfurt

Kurzmeldung Einbruch in Juweliergeschäft in Frankfurt

Unbekannte sind in ein Juweliergeschäft auf der Kaiserstraße in Frankfurt eingebrochen und haben Schmuck in Höhe von rund einer halben Million Euro gestohlen.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag geschah der Einbruch in der Zeit von Freitag- bis Samstagabend. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos.