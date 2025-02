Einbruch in Juweliergeschäft in Vellmar

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstag in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Vellmar (Kassel) eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie zunächst die Haupteingangstür des Zentrums auf, dann warfen sie die Scheibe eines Juweliers mit einem Kanaldeckel ein. Sie klauten Schmuck und flüchteten. Die Schadenshöhe ist noch unklar.