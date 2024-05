Einbruch in Juweliergeschäft in Viernheim

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Juweliergeschäft im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim (Bergstraße) eingebrochen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entwendeten die Diebe mehrere wertvolle Armbanduhren und konnten unerkannt flüchten. Laut Polizei drangen die Diebe über das Dach des Einkaufszentrums in das Geschäft ein.