Einbruch in Tankstelle in Gilserberg - Maskierte erbeuten Zigaretten

Drei maskierte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle in Gilserberg (Schwalm-Eder) eingebrochen, indem sie die Verglasung der Tür mit einem Hammer einschlugen.

Laut Polizei erbeuteten sie Zigaretten mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.