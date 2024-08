Einbruch ins Bürgerhaus Tann

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Tann/Rhön (Fulda) im Ortsteil Knottenhof in das dortige Bürgerhaus eingebrochen.

Die Täter durchsuchten einen Gastraum nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen mehrere Hundert Euro Sachschaden, wie die Polizei berichtete.