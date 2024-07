Einfamilienhaus in Oberursel in Flammen

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Oberursel-Oberstedten (Hochtaunus) hat am Freitagabend gebrannt.

Die noch unklare Ursache lag vermutlich im Dachstuhl, so die Polizei. Die Flammen griffen auf weitere Teile des Hauses über. Noch am Tag sei an dem Haus gearbeitet worden. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.