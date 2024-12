Eine Polizistin und ein Polizist sind bei einem Einsatz in Wanfried (Werra-Meißner) verletzt worden.

Veröffentlicht am 07.12.24 um 12:34 Uhr

Die beiden Beamten waren am Freitagabend wegen häuslicher Gewalt im Einsatz, als der Aggressor sie verletzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizistin konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Beschuldigte sei in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert worden. Zu den Hintergründen des Einsatzes machte ein Polizeisprecher zunächst keine näheren Angaben.