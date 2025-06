Elf Silvester-Randalierer in Obertshausen gefasst

Fahnder haben elf weitere junge Männer ermittelt, die in der Silvesternacht an Ausschreitungen in Obertshausen (Offenbach) beteiligt gewesen sein sollen.

Nach Mitteilung vom Dienstag wurden Handydaten ausgewertet. Zehn weitere Beteiligte waren bereits bekannt. Insgesamt hatten rund 50 Randalierer unter anderem Bushaltestellen zerstört und einen Streifenwagen beschädigt.