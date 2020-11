Zum Artikel Wahlkreis 185 Offenbach im Check : Multikulturelle, junge Stadt sucht Anschluss

Die Zahl der Einwohner in Frankfurts Nachbarstadt wächst rasant - vor allem junge Menschen leben in Offenbach. Die Stadt erlebt derzeit einen Bauboom. Es gibt viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Besser sieht es in Teilen des Landkreises aus. [mehr]