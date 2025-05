Als die Polizei ihre Küken in Sicherheit bringt, nimmt eine Entenmutter die Verfolgung des Streifenwagens auf - quer durch Offenbach. Ihre Hartnäckigkeit wird belohnt.

Wie verhält sich eine Entenmutter, die glaubt, ihre Kinder seien von der Polizei entführt worden? Ganz klar: Sie nimmt die Verfolgung auf.

So geschehen am Montagmittag in Offenbach. Die Beamtinnen und Beamten waren nach eigenen Angaben gerufen worden, um sieben Entenküken und ihre Mutter einzusammeln. Die Vogelfamilie war am Taunusring, Höhe Finkenstraße, gestrandet und benötigte Hilfe bei der Straßenüberquerung.

Entenmutter will nicht im Streifenwagen fahren

Die Polizisten fingen die Küken ein und setzten sie in eine Kiste. Ein Familienmitglied allerdings zeigte sich wenig kooperationsbereit: Die Entenmutter weigerte sich hartnäckig, mit einzusteigen.

Also machten sich die Beamtinnen und Beamten ohne sie auf den Weg - mit dem Ziel, die sieben Küken sicher zu einem nahe gelegenen Weiher zu bringen. Doch statt zurückzubleiben, nahm die Entenmutter die Verfolgung auf.

In einem von der Polizei veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sie dem davonfahrenden Streifenwagen hinterherwatschelt - zeitweise sogar hinterherfliegt. "Die Entenmutter nahm ihre Rolle als fürsorgliche Mama ganz offensichtlich sehr ernst", heißt es in der Polizeimeldung.

Happy End am Weiher

Keinen Moment habe sie das Fahrzeug aus den Augen gelassen. "Sie entschloss sich, dem Wagen, in dem ihre Jungen transportiert wurden, bis zum Weiher zu folgen."

Dort schließlich das Happy End: die Wiedervereinigung von Mutter und Küken. Der Kommentar der Polizei: "Ente gut, alles gut."