Trotz der Nachtfröste in der zweiten Aprilhälfte rechnen die Erdbeerbauern in diesem Jahr mit einer guten Ernte.

Allerdings könne es durch Blütenfrost auch zu Ernteausfällen kommen, sagte ein Sprecher des Hessischen Landesverbands für Erwerbsobstbau am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Erdbeersaison in Darmstadt. Dank des milden Winters läuft die Ernte nach Angaben von Landwirtschaftsminister Jung (CDU) auf einigen Höfen schon seit Mitte April. Die Früchte seien früher als üblich gereift. Die Erdbeere sei die wichtigste Obstart in Hessen.