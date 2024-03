Ermittlungen gegen Vermieter in Frankfurt

Nach der fristlosen Kündigung einer Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen hat der Mieter schwere Vorwürfe gegen seinen Vermieter erhoben.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vermieter soll sich demnach am Dienstag mit Hilfe eines Haustürschlüssels Zutritt zu der Wohnung verschafft und Bargeld entwendet haben, hieß es. Zudem soll der 40-Jährige persönliche Gegenstände des Mieters in den Hausflur geräumt haben.