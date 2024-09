In der Nacht zum Freitag soll ein Mann eine Frau in Mühlheim am Main (Offenbach) getötet haben. Der mutmaßliche Täter ließ sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen. Diese war um 4 Uhr verständigt worden, sagte ein Sprecher dem hr. Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.