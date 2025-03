Ermittlungen nach Schlägerei in Münster

Nach einer Schlägerei zwischen rund zehn Personen auf offener Straße in Münster (Darmstadt-Dieburg) ermittelt die Polizei.

Veröffentlicht am 17.03.25 um 11:51 Uhr

Die Beteiligten hatten in der Nacht zum Sonntag unter anderem Stühle von einem Cafe auf die Straße geworfen und aus einem geparkten Baustellenfahrzeug Gegenstände entwendet, um diese bei der Schlägerei einzusetzen. Wie die Polizei am Montag berichtete, trafen Beamte vor Ort nur noch einen 23-Jährigen und einen 26-Jährigen an.