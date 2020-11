Zum Artikel Schlappe für Bürgermeister : Briefwahl-Überraschung in Münster

Bei der Bürgermeisterwahl in Münster hat sich am Sonntag überraschend Herausforderer Joachim Schledt durchgesetzt. Die Abstimmung fand wegen der Corona-Krise ausschließlich per Briefwahl statt. Die Beteiligung konnte sich durchaus sehen lassen. [mehr]