Spanische Fans haben in Frankfurt nach dem EM-Sieg die Nacht zum Tag gemacht. Zuvor verfolgten am Sonntagabend in der Fanzone am Mainufer rund 26.000 Menschen das 2:1 der Spanier gegen England . Danach war kein Halten mehr. Die Fans zogen in die Innenstadt – mit Autokorso und Hupkonzerten feierten sie den Erfolg ihrer Mannschaft. Spanien holte sich zum vierten Mal den EM-Titel. So oft schaffte das noch keine Nation.