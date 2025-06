Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi wird nicht bei der EM für Deutschland auflaufen. Hartnäckige Kniebeschwerden zwingen die 25-Jährige zu einer Erholungspause.

Veröffentlicht am 14.06.25 um 12:05 Uhr

Es war eines der zentralen Themen am Donnerstag bei der Kader-Bekanntgabe von Christian Wück für die nahende Frauen-EM in der Schweiz: der Verzicht des Bundestrainers auf zwei Kritikerinnen. Neben Verteidigerin Felicitas Rauch (North Carolina Courage/USA) fehlte mit Nicole Anyomi auch die Stürmerin von Eintracht Frankfurt im deutschen Aufgebot, die wie Rauch vor einigen Wochen eine fehlende Kommunikation Wücks bemängelte. Schnell hieß es, der Coach habe den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Im Falle von Anyomi trifft das nicht zu, wie die 25-Jährige nun selbst bestätigte. Vielmehr setzen sie hartnäckige Knieprobleme außer Gefecht.

"Die letzten Monate waren körperlich ein Auf und Ab. Mein Knie hat mir Grenzen gezeigt, die ich zu lange ignoriert habe", schrieb die Frankfurterin am Freitag bei Instagram. "Deshalb musste ich schweren Herzens den Lehrgang – und damit auch die Chance, bei der EM dabei zu sein - absagen."

Zwei Eintracht-Spielerinnen im DFB-Kader

Wück hatte Anyomi, die mit 14 Toren und neun Vorlagen zur besten Scorerin der abgelaufenen Bundesliga-Saison avanciert war, ursprünglich für die jüngsten Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (4:0) und in Österreich (6:0) nominieren wollen. Es waren die letzten beiden Länderspiele im Casting für die anstehende EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli), für die Wück dann am Donnerstag sein 23-köpfiges Aufgebot präsentierte. Aufgrund ihrer Verletzung steht Anyomi auch nicht auf Abruf bereit.

"Ich vermisse das Nationaltrikot, aber jetzt steht meine Gesundheit an erster Stelle", teilte sie weiter mit. Sie wolle den Sommer nutzen, "um Kraft zu tanken für ein starkes Comeback". Dem Nationalteam wünschte die 25-Jährige "von Herzen nur das Beste! Ich glaube an euch!" Von der Eintracht stehen damit zwei Spielerinnen im deutschen EM-Kader, Mittelfeldakteurin Elisa Senß und die Angreiferin Laura Freigang. Im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich (22. und 28. Oktober) könnte es dann nach gut einem Jahr Pause auch wieder für Anyomi zu einer Rückkehr in den DFB-Kader reichen.