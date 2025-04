Nachdem im Oktober vor dem Café Deja vu in Wetzlar ein Brandsatz explodiert war, hat die Polizei ein halbes Jahr später einen Ermittlungserfolg erzielt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es drei dringend Tatverdächtige aus den Niederlanden. Einer von ihnen packte direkt aus.

Audiobeitrag Bild © J.R. | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Ein halbes Jahr, nachdem in der Wetzlarer Innenstadt vor dem Café Deja vu in der Nacht ein Brandsatz explodiert war, hat die Polizei drei Tatverdächtige in den Niederlanden ermittelt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einem gemeinsamen Statement erklärten, werden gegen alle drei Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion geführt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Mitteilung um einen zur Tatzeit 46-jährigen Mann, eine 31-jährige Frau und 16-jährigen Jugendlichen. Einer der Verdächtigen habe nach der polizeilichen Durchsuchung von Wohnungen, in denen umfangreiches Beweismaterial gefunden wurde, umfangreich ausgesagt und die Mittäter belastet. Um wen es sich dabei handelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei nicht mit. Unterstützt wurden die Behörden von den Beamten im Polizeipräsidium Amsterdam.

30.000 Euro Schaden nach Explosion

Die Explosion hatte sich am 20. Oktober, dem Gallus-Markt-Wochenende in Wetzlar, um 4.39 Uhr in der Eingangsnische des Cafés ereignet, verletzt wurde damals niemand. Das Gebäude jedoch wurde beschädigt, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Hintergründe sind immer noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft Wetzlar prüft nun die Erwirkung von Haftbefehlen sowie die Beantragung der Auslieferung auf dem Rechtshilfeweg, wie es in der Mitteilung abschließend hieß.