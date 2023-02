Die Polizei in Münster (Darmstadt-Dieburg) sucht nach einem Mann, der am Samstagabend einer Spaziergängerin in der Friedhofstraße begegnet sein und dabei "sexuelle Handlungen an sich vorgenommen" haben soll.

Das teilten die Beamten am Montag mit. Demnach flüchtete der Mann auf einem Fahrrad.