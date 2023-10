Fahrer kracht in geparkten Pkw in Offenbach

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Offenbach in ein geparktes Auto gekracht und leicht verletzt worden.

Laut Polizei wurde der geparkte Wagen auf einen weiteren Pkw geschoben. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der 23-Jährige gab an, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein. Dessen Fahrer floh.