Fahrgäste in Linienbus verletzt

14-Jähriger betrunken Fahrgäste in Linienbus verletzt

Ein betrunkener 14-Jähriger hat in einem Linienbus am Montagabend in Wiesbaden zwei Fahrgäste verletzt.

Auf der Heimfahrt vom Mainzer Rosenmontagsumzug spuckte, schlug und trat er auf einmal um sich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille.