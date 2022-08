Spurensuche im See bei Echzell läuft weiter

Fall der getöteten Ayleen Spurensuche im See bei Echzell läuft weiter

Die Ermittler im Fall der getöteten Ayleen haben ihre Suche nach weiteren Spuren im Teufelsee bei Echzell (Wetterau) am Donnerstag fortgesetzt.

Bislang seien aber keine relevanten Hinweise entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Erneut waren Taucher und ein Sonar-Boot im Einsatz. Ob die Suche am Freitag weitergehen sollte, war noch unklar. In dem kleinen See war die Leiche der 14-Jährigen aus Baden-Württemberg gefunden worden. Tatverdächtig ist ein 29-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis.