Falsche Polizisten machen Beute in Willingshausen

Angebliche Polizeibeamte haben eine 89-Jährige in Willingshausen (Schwalm-Eder) betrogen.

Veröffentlicht am 13.03.25 um 12:59 Uhr

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag sagten sie ihr am Telefon, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen sei. Eine Frau und ein Mann nahmen an der Haustür der Seniorin Schmuck, Bargeld und Münzen im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags entgegen.