Bei einem schweren Unfall auf der A45 in der Nähe des Gambacher Kreuzes in Mittelhessen ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend zwischen dem Gambacher Kreuz und Münzenberg (Wetterau). Gegen 22.30 Uhr gab es noch eine Warnmeldung im Radio, kurz danach prallte der 57-Jährige laut Polizei zwischen Lich (Gießen) und Wölfersheim (Wetterau) mit seinem Wagen frontal gegen einen Lkw.

Dabei wurde der Falschfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde notärztlich versorgt. Wo und warum der 57-Jährige in falscher Richtung auf die A45 gefahren war, ist noch nicht geklärt. Die Autobahn war bis etwa 3.30 Uhr in der Nacht voll gesperrt. Die Schäden an beiden Aitos beziffiert die Polizei mit mehr als 70.000 Euro.

Anm. d. Red.: Die Polizei hatte das Alter des Mannes zunächst mit 47 Jahren angegeben und ihre Angaben später korrigiert.