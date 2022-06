Feld bei Weiterstadt in Flammen - lange Löscharbeiten

Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern stand am Dienstagabend ein Feld in Weiterstadt-Gräfenhausen in Flammen. Aufgrund der momentanen Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus, die Löscharbeiten dauerten Stunden.