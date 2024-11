Einbruch in Juwelier - Festnahme in Wiesbaden

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Wiesbaden hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen den Täter festgenommen.

Der flüchtige 33-Jährige sei auf der B455 gestellt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte er in Bierstein mit einem Stein die Schaufensterscheibe des Ladens eingeworfen und Schmuck im Wert von fast 3.000 Euro entwendet. Bei seiner Festnahme konnte die Beute sichergestellt werden.