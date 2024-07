Nach einem Überfall auf ein Möbelgeschäft in Bad Hersfeld Ende Mai ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Gegen den 25-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Er soll nachts in das Möbelhaus eingebrochen sein. Als morgens ein 60 Jahre alter Mitarbeiter kam, bedrohte ihn der 25-Jährige mit einem Messer. Aus einem Tresor nahm er mehrere tausend Euro Bargeld. Danach fesselte er den 60-Jährigen an einen Stuhl und verdeckte dessen Gesicht. In der Wohnung des 25-Jährigen wurden verschiedene Beweismittel gefunden.