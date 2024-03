Festnahme nach Raubüberfall auf Tankstelle in Griesheim

Kurzmeldung Festnahme nach Raubüberfall auf Tankstelle in Griesheim

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Das teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte ein Messer als Tatmittel sicher. Die Ermittlungen zu seinem noch flüchtigen Mittäter dauern an. Das Duo hatte in der Nacht zum Donnerstag eine Tankstelle überfallen.