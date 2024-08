Festnahme wegen Brandstiftung in Sinntal

In Zusammenhang mit dem Brand eines leerstehenden Ärztehauses im Ortsteil Sterbfritz ist ein 28-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und dann wieder freigelassen worden.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 14:25 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Bei dem Brand am Freitag war ein Schaden von rund 200.00 Euro entstanden.