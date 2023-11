Festnahmen wegen Schwarzarbeit in Hessen und Bayern

Wegen des Verdachts auf Betrug und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe sind am Donnerstag in Hessen und Bayern zwei Beschuldigte festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Gießen mitteilten, wurden in Frankfurt und im fränkischen Wörth ein 47-Jähriger und eine 28-Jährige festgenommen. Insgesamt richten sich die Vorwürfe demnach gegen 20 Beschuldigte aus dem Baugewerbe im Rhein- Main-Gebiet. Das Hauptzollamt Gießen teilte mit, der Zoll gehe von einem Schaden von mehr als 5,7 Millionen Euro aus.