Feuer in Butzbacher Kinderheim ausgebrochen

Beim Brand einer Matratze im Kinder- und Jugendheim Waldfrieden in Butzbach (Wetterau) ist am Donnerstagabend Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Brand war in einem der Zimmer ausgebrochen. Die Ursache wird noch ermittelt.