In Hessen klagen viele über zu langsames Internet. Eine Firma will deshalb den Glasfaser-Ausbau entlang der Autobahnen beschleunigen. In Mittelhessen ist sie jedoch an mehreren Orten auf Widerstand gestoßen.