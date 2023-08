Feuer in Carport in Neuhof ausgebrochen

Ein an ein Wohnhaus angrenzendes Carport in Neuhof (Fulda) hat am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Nach Polizeiangaben vom Samstag griffen die Flammen auf eine weitere Garage über. Ein Auto, eine Hobbywerkstatt und ein Motorboot wurden bei dem Brand beschädigt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise bei rund 60.000 Euro.