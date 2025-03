Feuer in Idstein Rauchmelder rettet Bewohnerin das Leben

In Idstein ist ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Die Bewohnerin konnte sich gerade noch rechtzeitig retten – dank eines Rauchmelders. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

In einem Einfamilienhaus in Idstein (Rheingau-Taunus) ist am Mittwoch gegen 5 Uhr ein Feuer mit weithin sichtbarer Rauchentwicklung ausgebrochen. Schon nach kurzer Zeit stand das Gebäude komplett in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach konnte die 59 Jahre alte Bewohnerin sich und ihren Hund gerade noch rechtzeitig ins Freie retten, nachdem der Rauchmelder sie geweckt hatte.

Die Feuerwehren aus Idstein und Umgebung waren mit rund 125 Einsatzkräften vor Ort. Bild © 5vision.news

"Ohne Rauchmelder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Feuer für sie anders geendet hätte", so ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung, die erst in Richtung Idstein und dann in Richtung Niedernhausen zog, wurde die Bevölkerung - zusätzlich zum heutigen landesweiten Warntag - über Warn-Apps und Cell Broadcast aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Nach Angaben der Feuerwehr dauerte es mehr als zwei Stunden, bis der Brand unter Kontrolle war. Die Einsatzkräfte mussten demnach einen Großteil des einstöckigen Gebäudes mit einem Bagger einreißen und abtragen, um an alle Brandstellen zu kommen. Die abschließenden Löscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag.

Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.