Feuer in Obdachlosenunterkunft in Bad Hersfeld

In einer Obdachlosenunterkunft in Bad Hersfeld hat es am späten Samstagabend gebrannt.

Sechs Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Das Gebäude ist unbewohnbar, die Bewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Den Schaden gaben die Beamten mit mehreren 10.000 Euro an.