Feuer in Wohneinrichtung

Sachschaden Feuer in Wohneinrichtung

In einem Einfamilienhaus in Biblis (Bergstraße) ist am Montag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Laut Polizei stand der Dachstuhl in Flammen. Drei Personen konnten unverletzt gerettet werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar, ebenso, ob das Haus noch bewohnbar ist. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.