Atommüll-Debatte : Die Castoren sind in Biblis - und was passiert jetzt?

Sechs Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll sind in dieser Woche aus dem britischen Sellafield in Biblis angekommen. Nun werden sie für die Zwischenlagerung vorbereitet. Wann sie das Lager an der Bergstraße wieder verlassen können, ist ungewiss. [mehr]