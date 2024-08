Kirche vorsorglich gesperrt Feuerwehreinsatz am Frankfurter Dom - Wasser im Deckengewölbe

Die Frankfurter Feuerwehr ist zu einem Einsatz am Dom ausgerückt. Offenbar war Wasser in das Deckengewölbe eingetreten. Der Gottesdienst am Abend wurde verlegt.

Einsatzkräfte verschaffen sich einen Überblick über das Wasserleck im Frankfurter Dom. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Audiobeitrag Bild © Feuerwehr Frankfurt | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Einsatz im Frankfurter Dom gerufen worden. Offenbar tropfte es von der Decke des Kirchenschiffs. "Nachforschungen haben ergeben, dass in der Zwischendecke über dem Kirchenschiff ein Wassereintritt durch die Dachfläche stattgefunden hatte", sagte Thomas Koch, Pressesprecher der Feuerwehr Frankfurt. Teile des Isoliermaterials in 24 Meter Höhe seien nass geworden. Das Deckengewölbe war zeitweise mit rund 500 Litern Wasser geflutet, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Spezialgerät musste es abgepumpt werden. "Man hatte die Befürchtung, das bricht durch diese Zwischendecke durch und fällt dann ins Kirchenschiff", so Koch. Externer Inhalt Keine größere Gefahr für Besucher Die zuständige Dommeisterin und ein Beauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) gaben jedoch Entwarnung: Die gefährdete Stelle befand sich demnach außerhalb des Publikums und des Bereichs, wo Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten hin gelangen. Es bestehe keine größere Gefahr. Es könne lediglich feuchter Putz von der Decke fallen. Da aber auch das zu Unsicherheit und Schrecken bei Besuchern führen könnte, wurde der Dom zwischenzeitlich gesperrt. Der Abendgottesdienst um 18 Uhr wurde vorsorglich in die Kirche St. Leonhard verlegt. Wann der Dom wieder für Besucher geöffnet wird, ist noch unklar. Baufirma soll Leck abdichten Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Menschen zunächst in Sicherheit gebracht worden. Das nassgewordene Material sei auf dem Dachboden gelagert worden. Dort soll es von einer Baufirma abgeholt werden. Sie soll das Leck im Dach abdichten und das Isoliermaterial ersetzen. Ursache war nach Angaben der Fachleute wohl ein verstopftes Fallrohr, das einen Rückstau verursachte und das Einsickern von Wasser in das Gewölbe begünstigte. Entdeckt worden sei der Schaden, weil jemand in einem Bereich hinter dem Altar einen Wasserfleck entdeckt habe, sagte die Feuerwehr. "Da schaut man natürlich zuerst nach oben." Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Redaktion: Marco Schleicher und Michelle Goddemeier Sendung: hr3, 04.08.24, 19:00 Uhr Quelle: dpa/lhe Veröffentlicht am 04.08.24 um 17:32 Uhr Frankfurt Feuerwehr

Katholische Kirche