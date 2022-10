Nach dem Fund von Keimen im Trinkwasser muss das Wasser in Florstadt (Wetterau) weiterhin gechlort und vor dem Trinken abgekocht werden.

Daran erinnerte am Freitagmorgen ein Sprecher der Stadt. Am Montag werde erneut eine Probe entnommen und ausgewertet. Bei einem entsprechenden Ergebnis könne am Mittwoch Entwarnung gegeben werden, hieß es.