Flink, nachtaktiv und scheu: Der Gecko ist das Zootier des Jahres 2024. Mit der Auszeichnung soll ein Jahr lang auf die Vielzahl gefährdeter Geckoarten hingewiesen werden. Zwei dieser Schuppenkriechtiere kann man sich im Frankfurter Zoo anschauen.

Der Gecko ist zum Zootier des Jahres gewählt worden. Das hat die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V. (ZGAP) aus Landau in der Pfalz am Mittwoch bekannt gegeben. Sie will mit der Auszeichnung auf Tierarten hinweisen, deren "Bedrohung nicht im Fokus der Öffentlichkeit" stehe.

Der Gecko wurde ausgewählt, da es eine Reihe bedrohter Unterarten gebe, denen mehr Aufmerksamkeit gebühre, so die Zoologische Gesellschaft . Manche Geckoarten gelten demnach als Delikatesse und werden zum Verzehr gejagt. Außerdem werden einigen Geckos besondere Heilkräfte zugesprochen, was wissenschaftlich laut der ZGAP nicht erwiesen ist. Dennoch werden sie etwa zu Pulver zermahlen und zu "Wunderheilmitteln" verarbeitet.

Geckos im Zoo Frankfurt

Vom Aussterben bedroht ist unter anderem der Türkisgecko. Er kommt nur in einem sehr kleinen Gebiet in Tansania vor und wird noch immer oft für den Tierhandel gefangen. Gefährdet ist auch der Kronengecko, der ausschließlich im südpazifischen Neukaledonien beheimatet ist. Beide bedrohte Geckoarten können im Frankfurter Zoo begutachtet werden.

Ein Türkisgecko aus dem Zoo Frankfurt. Bild © Imago Images

Geckos gehören zur Familie der Schuppenkriechtiere, werden in der Regel bis zu 40 Zentimeter groß und existieren auf dieser Welt bereits seit rund 50 Millionen Jahren. Über 1.000 verschiedene Arten der Geckos sind den Tierforschern bereits bekannt. Der Gecko ist ein von Natur aus scheues Tier und eher nachtaktiv und flink.

Frankfurter Forscher mit Faible für Amphibien

Eine Koryphäe auf diesem Gebiet war der Frankfurter Forscher Oskar Böttger. Einige, aktuell weniger gefährdete Arten der Geckos wurden von ihm erstbeschrieben. Böttger war im 19. Jahrhundert Zoologe und kannte sich insbesondere bei Amphibien und Reptilien sehr gut aus, sodass er in seiner Zeit im Senckenberg-Museum allein 90 Arten von Reptilien beschrieb, darunter auch die Geckoart des Palmen-Tanggecko und die des Crossobamon.

Weitere Informationen Erstbeschreibung von Tieren Die "Erstbeschreibung" ist in der Biologie ein Vorgang, bei dem ein bislang unbekanntes Lebewesen zum ersten Mal unter Einhaltung bestimmter Formalien wissenschaftlich beschrieben wird. Ende der weiteren Informationen