Kundgebungen gegen rechte Ideologien

Ein Zeichen für Menschrechte, für Demokratie und gegen rechte Ideologien wollen Organisatoren vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) am heutigen Jahrestag zur Befreiung vom Nationalsozialismus setzen - und zwar an gleich mehreren Orten in Südhessen. Los geht es um 11 Uhr mit einer Gedenkkundgebung am Gedenkort Güterbahnhof in Darmstadt. Ebenfalls in Darmstadt ist um 17 Uhr eine Demonstration am Gewerkschaftshaus geplant, gefolgt von einer Kundgebung auf dem Marktplatz.

Außerdem wollen die Gewerkschafter auch in Offenbach an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern: um 16 Uhr am Mahnmal für Zwangsarbeiter. Danach wird eine neue Ausstellung in der Stadtbibliothek eröffnet, in der es um Jugendliche geht, die sich gegen den Nationalsozialismus engagiert haben.