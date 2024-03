Fahrer kracht mit Auto in Kasseler Finanzamt

In Kassel ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in das Finanzamt am Altmarkt gekracht. Dabei wurde das Foyer völlig zerstört. Auch die Server der Behörde drohten beschädigt zu werden. Ob das Finanzamt nach den Osterfeiertagen wieder öffnen kann, ist unklar.

Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen am Altmark, einem Verkehrsknotenpunkt, an dem vier Kasseler Hauptachsen aufeinandertreffen. Ein 33 Jahre alter Fahrer fuhr dort mit seinem Auto ins verglaste Foyer des Kasseler Finanzamtes.

Der durch den Unfall zerstörte Eingangsbereich des Kasseler Finanzamtes

Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte hatte sich der verletzte Mann bereits selbst aus seinem zerstörten Fahrzeug befreit und wurde von Ersthelfern versorgt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Wasser droht in Server zu laufen

Neben dem Auto wurde auch der Eingangsbereich des Foyers komplett zerstört. Probleme bereitete den Einsatzkräften Wasser, das aus einem zerstörten Heizkörper unkontrolliert in den darunterliegenden Keller floss und drohte in die dort untergebrachten Server des Finanzamtes zu laufen.

Die Einsatzkräfte konnten gemeinsam mit der Haustechnik die Situation unter Kontrolle bringen. Der Schaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt.

Ob das Finanzamt nach den Osterfeiertagen wieder öffnen kann, war vorerst noch unklar.