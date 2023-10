Ein Polizeiauto ist in Frankfurt bei einer Einsatzfahrt frontal gegen eine Laterne geprallt. Fünf Beamte wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der Mainzer Landstraße in Richtung Alte Oper. Fünf Beamte waren demnach mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz in der Frankfurter Innenstadt, als der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor.

Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Laternenmast auf dem Mittelstreifen und touchierte ein Auto, das verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Polizeiwagen kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Fahrbahn zum Stehen.

Zwei Polizisten wurden schwer, drei weitere leicht verletzt. Alle fünf wurden in Krankenhäuser gebracht. Die 51 Jahre alte Fahrerin des touchierten Autos blieb unverletzt. Die Mainzer Landstraße war zeitweise gesperrt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 100.000 Euro.