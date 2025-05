Mann an Geldautomat in Frankfurt ausgeraubt

Unter der Drohung ihn "abzustechen" hat ein 24-Jähriger einen Mann in einer Bankfiliale im Frankfurter Bahnhofsviertel ausgeraubt.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 20:51 Uhr

Der 30 Jahre alte Geschädigte hatte zuvor einen mittleren dreistelligen Betrag am Automaten abgehoben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dank der Videoüberwachung konnte der Täter wenig später gefasst und in eine Haftzelle gebracht werden.